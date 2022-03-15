تشيلسي غير قادر على بيع تذاكر مباراة ميدلسبره من قبل beIN SPORTS March 15, 2022 13:27 0:43 دقيقة أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم عن عدم حصوله على موافقة لبيع تذاكر مباراته أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد المقررة السبت ضمن ربع نهائي المسابقة. وطالب تشيلسي الاتحاد الإنكليزي للعبة خوض مباراته المذكورة خلف أبواب مغلقة. كأس الاتحاد الإنكليزي ميدلسبره تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة هالير يطمح للمزيد مع أياكس 0:43 دقيقة تشيلسي غير قادر على بيع تذاكر مباراة ميدلسبره 0:32 دقيقة إريكسن يعود لمنتخب الدانمارك لأول مرة بعد اليورو 3:09 دقيقة يونايتد يستقبل أتلتيكو في موقعة لاهبة 0:54 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن إصابة كريم بنزيمة 3:23 دقيقة مواجهة نارية على ملعب يوهان كرويف 3:51 دقيقة ريال مدريد يضرب مايوركا بثلاثية ويعزز صدارته 4:10 دقيقة كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 0:44 دقيقة تن هاغ يدعو لتصفية الأجواء في المنتخب المغربي 1:03 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تقلص السقف الإنفاقي لبرشلونة