في التي أقيمت في ستامفورد بريدج، زج مدرب البلوز فرانك لامبارد بالتشكيلة الرديفة حيث أجرى تسعة تعديلات على الفريق الذي تعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الممتاز في اليوم الأول من العام الجديد.

وافتتح الشاب كالوم هودسون أودوي النتيجة لأصحاب الارض باكراً بعد أن وصلته الكرة من روس باركلي إلى داخل المنطقة على الجهة اليمنى، فراوغ وسدد بيسراه على يسار الحارس جوردان سميث في الدقيقة السادسة.

وظن نوتنغهام أن الفرصة أتيحت له لمعادلة النتيجة عندما منحه الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة أليكس مايتن داخل المنطقة، إلا أن تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" أظهرت تسللاً بميلمترات على الأخير قبل الخطأ (23).

وضاعف النادي اللندني تقدمه عندما تصدى سميث لتسديدة هودسون أودوي عن الجهة اليمنى فتهيأت أمام باركلي الذي تابعها في الشباك (33).

واصل تشيلسي، المتوج بلقب المسابقة في ثماني مناسبات آخرها عام 2018، سيطرته في ملعب ستامفورد بريدج وكاد أن يسجل الهدف الثالث إلا ان رأسية باركلي ارتدت من القائم الأيسر (59).

وحالت تقنية الـ "في أيه آر" مرة أخرى دون وصول الضيوف الى الشباك، بعدما ألغت هدف راين ياتيس من رأسية بعدما وصلته الكرة من ضربة حرة (67).



