تشلسي لتجاوز أزماته أمام مانشستر سيتي January 8, 2023 08:29 3:57 دقيقة سيكون تشلسي أمام معضلة حقيقية بسبب قائمة الإصابات الطويلة التي ضربت صفوفه في وقت يعاني فيه الفريق من تراجع نتائجه وترتيبه على جدول الترتيب، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي ضمن كأس الاتحاد الإنكليزي. تقارير إخبارية تشلسي مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 3:57 دقيقة تشلسي لتجاوز أزماته أمام مانشستر سيتي 2:39 دقيقة برشلونة يخوض اختباراً صعباً أمام أتليتيكو مدريد 4:15 دقيقة ليفربول يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد 0:48 دقيقة أياكس يتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتيني رولي 1:01 دقيقة السعادة تغمر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان 0:25 دقيقة انطلاقة قوية للمنتخب القطري في "خليجي 25" 2:12 دقيقة بايرن يوثّق أوّل أيّام معسكر الدوحة بمقطع فيديو 2:46 دقيقة قمّة مرتقبة بين فنربهتشه وغلطه سراي 5:27 دقيقة فياريال يفاجئ ريال مدريد 4:02 دقيقة أولمبيك مارسيليا يتقدم بنجاح في كأس فرنسا