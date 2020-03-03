متابعة: مازن الريس

أنهى تشيلسي مشوار ضيفه ليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه عليه 2-0 على أرض ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء ضمن الدور الخامس من المسابقة.

ووصل تشيلسي إلى ربع نهائي البطولة ليلحق بجاره أرسنال الذي تأهل أمس الإثنين بتجاوزه عقبة بورتسموث 2-0.

وسجّل البرازيلي ويليان هدف تشيلسي الأول من تسديدة قوية (13) قبل أن يضيف روس باركلي الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز (64).

وعاد تشيلسي إلى توازنه عقب فشله بالفوز في آخر مباراتين (خسر من بايرن ميونيخ الألماني 3-0 في دوري أبطال أوروبا وتعادل مع بورنموث 2-2 في الدوري الممتاز)، محققاً فوزه الثاني في آخر ست مباريات.

وازدادت الضغوط على الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد تلقي فريقه خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات، حيث خسر من أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال ومن واتفورد في الدوري الممتاز وفاز بين المباراتين على وست هام يونايتد بصعوبة 3-2 في الدوري.

ولعب ليفربول مباراته مع تشيلسي بتشكيلة قوية إلى حدّ ما، إذ اقتصرت الغيابات على المصري محمد صلاح (شارك في الدقيقة 80) وعلى البرازيلي فيرمينيو (شارك قبل 20 دقيقة من النهاية) والبرازيلي الآخر أليسون الذي كان خارج القائمة.

وكان واتفورد أنهى سلسلة مباريات ليفربول بلا هزيمة في الدوري الممتاز هذا الموسم، يوم السبت الفائت بفوزه 3-0، وتنتظر الريدز حامل لقب أبطال أوروبا مباراة مهمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بتأهل تشيلسي إلى ربع النهائي وخروج ليفربول.



(84) ضربة رأس من البرازيلي البديل فيرمينيو تمر بسلام على مرمى تشيلسي.



(74) العارضة تتدخل مجدداً وتحرم الفرنسي جيرو من قتل المباراة بهدف ثالث.



(67) أدريان يحرم الإسباني بيدرو من تسجيل الهدف الثالث.

هدف (64) باركلي يضيف الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع.

(63) العارضة تقف في طريق تسجيل مونت الهدف الثاني.

(55) عشر دقائق من ضغط ليفربول المتواصل ودفاع تشيلسي يتمركز بشكل جيد.

انتهاء الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

(38) أوريجي يهدر فرصة سانحة للتسجيل بتسديدة فوق المرمى.

(31) مانيه يظهر مجدداً وكيبا بالمرصاد.

انتصاف الشوط الأول والحظ يعاند ليفربول لتعديل النتيجة بأكثر من مناسبة.

هدف (13) أدريان يفشل بالتعامل مع تسديدة من ويليان.

(12) الإسباني أدريان يتصدى ببراعة لتسديدة البرازيلي ويليان.



(9) البلجيكي أوريجي يرسل عرضية مميزة يفشل مانيه في التعامل معها.



(7) تشيلسي يرد بسرعة بضربة رأس من الإسباني أزبيليكويتا لا تجد من يضعها في المرمى.

(3) أولى محاولات ليفربول الخطيرة من تسديدة السنغالي ساديو مانيه في مكان وقوف الحارس الإسباني كيبا.



انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وتشيلسي