وانتهت الدقائق الـ90 بالتعادل 4-4، قبل أن يسجل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هدف الفوز الغالي في الشوط الإضافي الأول.

وسجل لإيفرتون، دومينيك كالفيرت ليوين 36، البرازيلي ريشارليسون ثنائية 38 و68، والآيسلندي غيلفي سيغوردسون 43 من ركلة جزاء. والبرازيلي بيرنارد 97 (في الشوط الإضافي الأول).

فيما وقع على أهداف توتنهام دافينسون سانشيز ثنائية 3 و57، الأرجنتيني إيريك لاميلا 45، وهاري كاين 83.

وفرض الدولي دومينيك كالفرت لوين نفسه نجما للمباراة بمساهمته في تسجيل ثلاثة لإيفرتون قبل ان يخرج مصاباً في الدقيقة 55، حيث أدرك التعادل (36)، وصنع الهدف الثاني للبرازيلي ريشارليسون (38)، وحصل على ركلة جزاء سجل منها سيغوردسون الهدف الثالث (43).

كما تألق سيغوردسون بمساهمته في ثلاثة أهداف أيضاً، ففضلاً عن تسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء، صنع هدفي ريشاليسون (68) ومواطنه البديل برنار (97).

ومنح سانشيز التقدم لتوتنهام بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (3).

وأنقذ حارس مرمى توتنهام الدولي الفرنسي هوغو لوريس مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة لكالفرت-لوين من مسافة قريبة ارتطمت بالقائم الايسر قبل ان يبعدها الدفاع الى ركنية لم تثمر (18).

وتصدى حارس مرمى إيفرتون الدولي روبن اولسن لكرة قوية لسون من خارج المنطقة (26).

ونجح كالفيرت-لوين في ادراك التعادل بتسديدة قوية بيمناه اثر تلقيه كرة من سيغوردسون حاول لوريس التصدي لها لكنها ارتدت من يسراه الى داخل المرمى (36).

ومنح ريشارليسون التقدم لإيفرتون اثر تلقيه كرة بالكعب من كالفرت-لوين خارج المنطقة فسددها بقوة بيمناه على يمين لوريس (38).

وحصل إيفرتون على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد "في آيه آر" اثر عرقلة كالفرت-لوين داخل المنطقة من الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ فانبرى لها سيغوردسون بنجاح بيمناه على ياسر لوريس معززا تقدم اصحاب الارض بالهدف الثالث (43).

وقلص لاميلا الفارق اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من سون فتابعها بيسراه بيسراه مسافة قريبة داخل المرمى (45+3).

ودفع مورينيو بهدافه هاري كاين مطلع الشوط الثاني مكان الهولندي ستيفن بيرخوين (53)، ونجح الفريق اللندني في إدراك التعادل بعدها بأربع دقائق عندما انبرى سون لركلة ركنية تابعها المدافع البلجيكي توبي الدرفيريلد برأسه ابعدها أولسن بيسراه وتابعها سانشيس داخل المرمى الخالي (57).

وأعاد ريشارليسون التقدم لايفرتون اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من سيغوردسون خلف الدفاع فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للوريس (68).

وأدرك كاين التعادل بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من سون (83) فارضاً التمديد.

وتابع سيغوردسون تألقه في التمريرات الحاسمة ومنح كرة المباراة الى برنار خلف الدفاع داخل المنطقة فسددها قوية بيسراه داخل المرمى مسجلا هدف الفوز (97).

ويختتم الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءي ولفرهامبتون مع ساوثمبتون، وبارنسلي من الدرجة الثانية مع تشيلسي.

