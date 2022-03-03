وسجّل الفنزويلي سالومون روندون هدفي إيفرتون في الدقيقتين 57 و84 من عمر المباراة.

ومنح إيفرتون الذي سيواجه كريستال بالاس في ربع النهائي شارة قيادة الفريق للأوكراني فيتالي ميكولينكو، وأشرك تشكيلة احتياطية أمام منافسه الذي ينافس في الدرجة الخامسة.