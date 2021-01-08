إقرار إقامة مباراة أستون فيلا وليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي

أكد نادي أستون فيلا الجمعة أنه سيخوض مباراته ضد ضيفه ليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة رغم وجود حالات إيجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وأعضاء جهازه الفني.

وأُجبر فيلا الخميس على إغلاق مقره التدريبي وإلغاء الحصة التدريبية استعدادًا لمباراته ضد بطل إنكلترا لترتفع مخاوف حيال تأجيل المواجهة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن النادي الجمعة "يؤكد أستون فيلا أن مباراته في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي ضد ليفربول ستقام في ملعب فيلا بارك هذا المساء".

ومن المتوقع ألا يشارك أي لاعب من الفريق الأول في اللقاء حيث سيشرف مارك ديلايني مدرب فريق ما دون 23 عامًا على المباراة بمشاركة لاعبين من فريقي ما دون 23 و18 عامًا.

ويثير تفشي كوفيد-19 في أستون فيلا أيضًا التساؤلات حول مبارياته المقبلة في الدوري الممتاز. إذ من المفترض أن يواجه توتنهام الأربعاء على أن يلتقي مع إيفرتون في السادس عشر من الشهر الحالي.

وبات فيلا رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من إصابات عدة في صفوفه في الشهرين الأخيرين ما زاد من الشكوك حول إكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

وألغيت ثلاث مباريات في الدوري الإنكليزي في الأيام الأخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس السبت لوجود إصابات عدة في صفوف الأخير.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.