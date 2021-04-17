وتعرض دي بروين للإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ليطلب التبديل ويخرج مصاباً.

وأتت شكوى دي بروين من آلام في الكاحل عقب احتكاك طبيعي مع الفرنسي نغولو كانتي في بداية الشوط الثاني مما يشير إلى احتمال وجود إصابة سابقة لدى النجم البلجيكي.

واستبدل دي بروين بزميله فودين ليثير مخاوف مانشستر سيتي خاصة وأنّ كتيبة بيب غوارديولا ينتظرها مباراة مهمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وتأهل تشيلسي إلى النهائي بعد فوزه بهدف وحيد حمل توقيع المغربي حكيم زياش.

وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الإصابة بعد المباراة: "لا أعتقد أنها إصابة خفيفة، هو يعاني من بعض الآلام وسنرى بعد الفحوصات في الغد".