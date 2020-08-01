تغطية - فراس بن أحمد

وافتتح الأميركي كريستيان بوليسيتش التسجيل لفريق تشيلسي (5) ثم أدرك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التعادل في مناسبة أولى لفريق أرسنال من علامة الجزاء (28) ثم عاد ليسجل هدف احراز اللقب في الدقيقة 67.

وبعد هذا الفوز، ضمن أرسنال التواجد في مسابقة الدوري الأوروبي "اليوربا ليغ" بعد أن فشل في ضمان مشاركة أوروبية من بوابة منافسات الدوري الذي أكمله في المركز الثامن.

يذكر أن فريق أرسنال هو الأكثر تتويجاً بهذه المسابقة باحرازه اللقب للمرة 14 في تاريخه.

وبات الإسباني ميكيل أرتيتا، أول من يفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي مع أرسنال كقائد ومدرب.

مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي - التفاصيل والأحداث

أرسنال - تشيلسي | نهاية المباراة بفوز أرسنال على تشيلسي 2-1.

دق 99 | أرسنال - تشيلسي | المباراة متوقفة بعد اصابة الإسباني بيدرو (تشيلسي) على مستوى الكتف

دق 94 | أرسنال - تشيلسي | يحاول تشيلسي ادارك التعادل بالضغط على حصون أرسنال في المقابل تحاول كتيبة أرتيتا لعب الهجمات المرتدة.

دق 79 | أرسنال - تشيلسي | فرانك لامبارد عانى كثيراً في الشوط الثاني بعد خروج كل من الإسباني سيزار أزبيليكويتا (في أواخر الشوط الأول) والأميركي بوليسيتش للاصابة ومغادرة الكرواتي كوفاسيتش بالبطاقة الحمراء.

أرسنال يتزعم هذه المسابقة بإحرازه لـ13 كأساً وبمباراة اليوم أمام تشيلسي بات الأكثر خوضاَ للنهائي في كأس الاتحاد الإنكليزي بـ21 مباراة.

دق 73 | أرسنال - تشيلسي | الكرواتي ماتيو كوفاسيتش يتحصل على البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف على لاعب أرسنال، السويسري تشاكا.

دق 67 | أرسنال - تشيلسي | الإيفواري بيبي يقوم بعمل جيد ويقدم الكرة على طبق من ذهب للغابوني المميز أوباميانغ الذي راوغ المدافع زوما وبطريقة فنية رفع الكرة بحارس تشيلسي (2-1).

دق 58 | أرسنال - تشيلسي | أوباميانغ يحاول تجاوز المدافع كريستنسن إلا أن الأخير يحبط محاولته ويفتك الكرة منه.

دق 48 | أرسنال - تشيلسي | تشيلسي يعاني من لعنة الاصابات، الأميركي بوليسيتش يغادر الملعب.

دق 47 | أرسنال - تشيلسي | بوليسيتش ينطلق بسرعة مخترقاً حصون أرسنال ويصوب لكن كرته كانت قريبة من مرمى الحارس مارتينيز.

أرسنال - تشيلسي | عودة المباراة في شوطها الثاني.

أرسنال - تشيلسي | نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

دق 36 | أرسنال - تشيلسي | تصويبة الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) فوق العارضة.

دق 35 | أرسنال - تشيلسي | سيزار أزبيليكويتا يغادر للاصابة والدنماركي أندرياس كريستنسن بديلاً له.

أوباميانغ أول لاعب إفريقي يسجل في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي منذ الإيفواري ديدييه دروغبا لتشيلسي أمام ليفربول في عام 2012.



دق 28 | أرسنال - تشيلسي | أوباميانغ ينجح في تعديل الكفة من علامة الجزاء (1-1).

دق 26 | أرسنال - تشيلسي | الإسباني سيزار أزبيليكويتا (قائد تشيلسي) يمسك الغابوني أوباميانغ والحكم يعلن عن ركلة جزاء للمدفعجية.

دق 25 | أرسنال - تشيلسي | تمريرات رائعة بين لاعبي أرسنال لتصل الكرة إلى الإيفواري نيكولا بيبي الذي سدد في الشباك بطريقة مميزة لكن الحكم المساعد رفض الهدف على خلفية وجود تسلل.

أوباميانغ أول لاعب إفريقي على الإطلاق يتحصل على شارة القيادة في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

كريستيان بوليسيتش هو أول لاعب أميركي يسجل في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

دق 11 | أرسنال - تشيلسي | مواجهة قوية وشيقة بين الجارين في دربي لندن

دق 10 | أرسنال - تشيلسي | بوليسيتش، مصدر قلق متواصل لدفاع أرسنال، يخترق ويصوب والحارس ينقذها بصعوبة.

دق 05 | أرسنال - تشيلسي | الأميركي كريستيان بوليسيتش يفتتح التسجيل باكراً (1-صفر)

دق 04 | أرسنال - تشيلسي | تصويبة ماسون مونت أبعدها بصعوبة حارس أرسنال، الأرجنتيني مارتينيز

دق 03 | أرسنال - تشيلسي | رأسية الغابوني أوباميانغ سهلة للحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو

أرسنال - تشيلسي | بداية مواجهة النهائي على استاد ويمبلي الشهير ...

التشكيلة الأساسية للفريقين:

أرسنال

تشيلسي