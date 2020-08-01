أوباميانغ: "قمنا بردة فعل جيدة" من قبل beIN SPORTS August 1, 2020 21:31 1:25 دقيقة كان المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ سعيداً بقيادة أرسنال للفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي مشدداً على العودة الجيدة في المباراة بعد تقدم تشيلسي في النتيجة. مقابلات أرسنال الإنكليزي بيير إيميريك أوباميانغ -آخر الفيديوهات 1:58 دقيقة أرتيتا يتحدّث عن إعادة أرسنال لمكانه الطبيعي 1:25 دقيقة أوباميانغ: "قمنا بردة فعل جيدة" 1:10 دقيقة لامبارد يشدد مجدداً على ضرورة التحسن 1:07 دقيقة توني باركر في مجلس إدارة نادي ليون 0:53 دقيقة السلطات المحلية توصي بإلغاء دورة مدريد للتنس 0:50 دقيقة فاسلاند يكسب دعوى قضائية ضد الاتحاد البلجيكي 1:47 دقيقة قمّة الريان والعربي تنتهي دون أهداف 0:43 دقيقة شيفيلد يمدد عقد باشام 2:00 دقيقة مشاعر متناقضة بين جماهير سان جيرمان وليون 4:19 دقيقة أوباميانغ يقود أرسنال لإحراز كأس الاتحاد الإنكليزي