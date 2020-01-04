وأجرى أستون فيلا تسعة تغييرات في تشكيلته لا سيما بان مدربه دين سميث يركز جهوده على البقاء في صفوف اندية النخبة في الدوري المحلي بعد صعوده إلى الممتازة مطلع هذا الموسم ويعاني في الوقت الحالي حيث يحتل مركزاً متأخراً في الترتيب.

وتقدم فولهام بواسطة جناحه الفرنسي أنطوني نوكارت بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى أستون فيلا (54)، ورد عليه الأخير بإدراك التعادل عن طريق أنور الغازي المغربي الأصل الهولندي الجنسية (63)، لكن الكلمة الأخيرة كانت للفريق اللندني الذي سجل له هاري أرتر هدف الحسم بكرة قوية بعد مرور دقيقة و45 ثانية على نزوله احتياطياً (74).

وحذا برايتون حذو فيلا بسقوطه على أرضه أمام شيفيلد ونزداي بهدف حمل توقيع أدم ريتش بتسديدة قوية حولت مسارها وخدعت حارس برايتون (65).

وبلغ نوريتش سيتي الدورَ ذاتَه، بفوزهِ على مضيّفه بريستون نورث إند 4-2، آدام إيدا افتتح النتيجة َ للضيوف في الدقيقةِ الثانية، قبل أن يسجل أونيل إيرنانديس هدف نوريتش الثاني في الدقيقة الثامنةِ والعشرين، ثم عاد آدام إيدا ليضيف الهدف الثالث عند الدقيقة الثامنة والثلاثين، وفي الدقيقة الثامنةِ والأربعين، ذلل بيلي بودين الفارقَ لأصحاب الأرض.

إلا أن آدام إيدا تمكن من إحرازِ هدفِ نوريتش الرابع من ركلةِ جزاءٍ في الدقيقةِ الحاديةِ والستين.

ونجح جوش هاروب في تسجيلِ هدف بريستون الثاني عند الدقيقةِ الرابعة والثمانين.

وتعادل نيوكاسل يونايتد مع مضيّفهِ روتشديل بهدف لمثله، ميغيل ألميرون سجل هدفَ التقدم للضيوف، في الدقيقة السابعة عشرة.

لكن أرون ويل-براهام عادل النتيجة َ عند الدقيقةِ التاسعةِ والسبعين مجنباً فريقـَه الخسارة، ليتأجلَ الحسمُ في المتأهل ِ إلى الدور المقبل، ولتُعادَ المباراة ُ في وقتٍ لاحق.

وتعادل نيوكاسل يونايتد مع مضيّفهِ روتشديل بهدف لمثله، ميغيل ألميرون سجل هدفَ التقدم للضيوف، في الدقيقة السابعة عشرة.

لكن أرون ويل-براهام عادل النتيجة َ عند الدقيقةِ التاسعةِ والسبعين مجنباً فريقـَه الخسارة، ليتأجلَ الحسمُ في المتأهل ِ إلى الدور المقبل، ولتُعادَ المباراة ُ في وقتٍ لاحق.