صعد أرسنال إلى المربع الذهبي لبطولة كاس الاتحاد الإنكليزي عقب فوزه اليوم الأحد على شيفيلد يونايتد 2-1 في ربع نهائي المسابقة.

وتقدّم أرسنال الذي يعاني من تخبط بالنتائج في الدوري، تقدم بفضل الإيفواري بيبي من ركلة جزاء 25 وحافظ على النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

واستمر أرسنال في أفضليته في الشوط الثاني قبل أن يتلقى هدفاً مباغتاً من الأيرلندي ماكغولدريك في وقت متأخر جداً، لكن البديل سيبايوس المعار من ريال مدريد أهدى فريقه بطاقة التأهل بهدف ذهبي في الوقت بدل الضائع 90+1.

وفي مباراة اليوم التي أقيمت خلف أبواب موصدة ضمن إجراءات الوقاية من "كوفيد-19"، بادر شيفيلد إلى هز الشباك برأسية جون لوندسترام، لكن الهدف ألغي بسبب التسلل (9).

وانتظر أرسنال لما بعد انقضاء ثلث الساعة الأولى للتسجيل، حين انتزع حامل شارة القيادة الفرنسي ألكسندر لاكازيت ركلة جزاء بعد تدخل من كريس باشام عند أطراف المنطقة.

ونفذ بيبي الركلة على يسار الحارس دين هندرسون (25).

وفرض أرسنال بعد ذلك أفضلية نسبية، وهدد المرمى بمحاولات أبرزها تسديدة قوية لبيبي من خارج المنطقة، أبعدها حارس المرمى بصعوبة إلى ركنية (29).

في المقابل، كانت أبرز فرص شيفيلد تسديدة بعيدة أيضاً من قائده أوليفر نوروود، أوقفها حارس أرسنال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (44).

وفي الشوط الثاني، هز شيفيلد الشباك مجدداً، وهذه المرة عبر جون إيغان، لكن الهدف ألغي أيضاً للتسلل (58).

ومع دخول المباراة الدقائق الأخيرة للوقت الأصلي، خطف ماكغولدريك التعادل لشيفيلد، حين استغل خطأ دفاعياً جماعياً من أرسنال، أتاح للكرة ان تتهيأ أمامه على مقربة من المرمى، فتابعها بسهولة في الشباك.

لكن سيبايوس الذي دخل في الدقيقة 66 بدلاً من جو ويلوك، منح فريقه التأهل عندما تلقى الكرة من بيبي داخل المنطقة، وراوغ سريعاً قبل أن يودعها أرضية في مرمى هندرسون (90+1).

ويستكمل ربع النهائي اليوم بمباراتي ليستر سيتي وضيفه تشيلسي، ونيوكاسل يونايتد وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب.

ولحق أرسنال بمانشستر يونايتد الذي تأهل أمس السبت بفوزه على نوريتش 2-1 بعد التمديد.