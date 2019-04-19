هدية خاصة من لاعبي مانشستر سيتي لجماهيرهم

وينتقل سيتي الشهر المقبل إلى ملعب ويمبلي في لندن لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ضد واتفورد، سعياً للفوز بلقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس رابطة الأندية المحترفة.

ولا يزال الفريق الشمالي في منافسة متقاربة مع ليفربول للاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكان قاب قوسين أو أدنى من العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه أقصي هذا الأسبوع على يد توتنهام هوتسبر (خسر صفر-1 ذهاباً وفاز 4-3 إياباً).

وقال قائد سيتي البلجيكي فنسان كومباني "دعم مشجعينا طوال الموسم كان ببساطة مذهلاً، هذه طريقتنا لشكرهم بعدما وقفوا إلى جانبنا في كل لحظة".

أضاف: "الانتقال لمتابعة مباريات الدوري والكؤوس، أكانت مقامة محلياً أم في الخارج، ليس أمراً سهلاً، وكل لاعب في فريقنا يقدر هذا الالتزام".

وتطرق المدافع الدولي إلى المباراة الحماسية الأخيرة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأربعاء ضد توتنهام على ملعب الاتحاد التابع لسيتي، والتي فاز بها فريقه لكن بفارق غير كاف لمنع توتنهام من التأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه.

وقال كومباني: "على رغم هذه النتيجة، كان لافتاً سماع مشجعينا يهتفون طوال 90 دقيقة لدعم الفريق"، متابعاً "لا يزال أمامنا العديد من المعارك الجميلة هذه الموسم".