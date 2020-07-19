موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي - بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي مباشر

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي ستكون لاهبة بلا شك لخطف بطاقة الترشح إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ومقابلة أرسنال.

كتيبة لامبارد تريد تأكيد وجودها وتطورها، أما كتيبة سولشار فهي الأخرى تصارع من أجل إرضاء عشاقها بفوز يضع الفريق في النهائي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي هو اليوم الأحد الساعة 20:00 بتوقت مكة المكرمة.

وستنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS HD1 و beIN SPORTS HD2

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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وبحسب أوبتا للإحصائيات فإن تشيلسي فاز بـ 12 مباراة من آخر 15 مباراة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، وجاءت خساراته أمام مانشستر يونايتد عام 1996، وليفربول عام 2006، ومان سيتي عام 2013.

ويلعب مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي للمرة الـ30 - لم يلعب أي فريق أكثر من ذلك. ولقد وصلوا إلى النهائي في 20 مناسبة، وهو أيضاً رقم قياسي مشترك مع أرسنال.