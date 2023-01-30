English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كأس الاتحاد الإنكليزي

مواجهات سهلة لمعظم الكبار في كأس الاتحاد الإنكليزي

من قبل

تنتظر ريكسهام المنتمي لدوري الهواة مواجهة محتملة أمام توتنهام هوتسبير الفائز باللقب ثماني مرات في الدور الخامس إذ نجح في عبور شيفيلد يونايتد في مباراة الإعادة بالدور الرابع بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

Reuters

ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة بريستول سيتي المنافس في الدرجة الثانية.  

ويستقبل مانشستر يونايتد وست هام يونايتد.

ويخرج برايتون الذي تفوق على ليفربول حامل اللقب، لمواجهة ستوك سيتي المنتمي للدرجة الثانية.  

وفيما يلي قرعة الدور الخامس الذي ينطلق في 27 فبراير شباط:  

 ساوثهامبتون  ضد  لوتون تاون أو جريمسبي تاون.
ليستر سيتي  ضد  بلاكبرن روفرز أو برمنغهام سيتي.
ستوك سيتي   ضد  برايتون.
ريسكهام أو شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير.  
فولهام أو سندرلاند ضد ليدز يونايتد.  
بريستول سيتي ضد مانشستر سيتي.  
مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد.  
إيبسويتش تاون أو بيرنلي ضد شيفيلد وينزداي أو فليتوود تاون.
 

مانشستر يونايتد الإنكليزي كأس الاتحاد الإنكليزي توتنهام مانشستر سيتي
السابق مباراة مرتقبة بين ديربي كاونتي
اقرأ
مباراة مرتقبة بين ديربي كاونتي ووست هام في كأس الاتحاد
التالي وست هام يتأهل للدور الخامس في
اقرأ
وست هام يتأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنكليزي
-

آخر الأحداث

>