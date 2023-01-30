ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة بريستول سيتي المنافس في الدرجة الثانية.



ويستقبل مانشستر يونايتد وست هام يونايتد.



ويخرج برايتون الذي تفوق على ليفربول حامل اللقب، لمواجهة ستوك سيتي المنتمي للدرجة الثانية.



وفيما يلي قرعة الدور الخامس الذي ينطلق في 27 فبراير شباط:



ساوثهامبتون ضد لوتون تاون أو جريمسبي تاون.

ليستر سيتي ضد بلاكبرن روفرز أو برمنغهام سيتي.

ستوك سيتي ضد برايتون.

ريسكهام أو شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير.

فولهام أو سندرلاند ضد ليدز يونايتد.

بريستول سيتي ضد مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد.

إيبسويتش تاون أو بيرنلي ضد شيفيلد وينزداي أو فليتوود تاون.

