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الدوري الإسباني
كأس الاتحاد الإنكليزي

مطالبات بنقل مباراة ليفربول وسيتي إلى ملعب ويمبلي

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انضم محافظا مانشستر وليفربول إلى قائمة المطالبين بنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد من ملعب ويمبلي.

AFP

وأرسل المحافظان خطاباً مشتركاً إلى الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ذكرا فيه أن في ظل توقف حركة القطارات يوم المباراة، فلن يكون أمام الجماهير سوى القيادة أو السفر بالطائرات إلى العاصمة البريطانية لحضور المباراة، ما يعني كذلك اضطرارهم لقضاء الليلة في لندن.

وأضاف الخطاب أنه مع ارتفاع أسعار الوقود في الفترة الحالية، فسيواجه الجماهير قيمة منصرفات عالية إضافة إلى طول المسافة وصعوبة السفر لآلاف الجماهير عبر الطريق السريع الذي سيتوقف في حال وقوع حادث مروري واحد. وأكد المحافظان أن الحل الأوضح والأسهل هو نقل المباراة لمكان آخر.
 

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