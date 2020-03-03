مشاهدة مباراة ليفربول ومضيفه تشيلسي متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

وسيقوم موقعنا بتغطية خاصة نقدم من خلالها إضافة لمن سيتابع مباراة ليفربول وتشيلسي في بث مباشر.

مباراة ليفربول وتشيلسي تأتي ضمن الدور الخامس من منافسات كأس الاتحاد الإنكليزي.

ويسعى ليفربول إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في نتيجة مفاجئة الأسبوع الماضي.

في المقابل يرنو تشيلسي إلى إنقاذ موسمه وإحراز لقب يعطي جرعة نفسية لشبان الـ"بلوز" تحت قيادة المدرب الصاعد فرانك لامبارد.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي سيكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2 .

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وتشيلسي