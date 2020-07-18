مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

من قبل beIN SPORTS July 18, 2020 10:36 مباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.