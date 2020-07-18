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الدوري الاسباني
كأس الاتحاد الإنكليزي

مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم حصرياً عبر beIN SPORTS

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مباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

beIN SPORTS

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

 

البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي اليوم السبت 18 يوليو/تموز انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT . 

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