مباراة ليفربول وأستون فيلا في خطر بسبب "كورونا"



وأصدر فيلا بيانا جاء فيه أن "عددا كبيرا من لاعبي الفريق الأول ومن الجهاز الفني جاءت نتيجتهم إيجابية بعد أن خضعوا لفحص روتيني الاثنين ودخلوا مباشرة الحجر الصحي".

وأضاف "ثم أجريت فحوصات جديدة مباشرة وأسفرت عن المزيد من الحالات الإيجابية".

وتابع "لقد تم إلغاء الحصة التدريبية الخميس استعدادا للمباراة ضد ليفربول في كأس الاتحاد" مضيفا أن "المحادثات جارية بين ممثلي الجهاز الطبي في النادي والرابطة والدوري الإنكليزي الممتاز".

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان في وقت لاحق من الخميس إنه "يعمل مع أستون فيلا سويًا لمحاولة ضمان إقامة المباراة بين النادي وليفربول في الدور الثالث من كأس إنكلترا في موعدها المحدد في فيلا بارك مساء غد (الجمعة)".

وتابع "القرار النهائي سيتخذ غدًا بانتظار نتائج فحوصات كوفيد-19 إضافية".

وبات فيلا رابع ناد من الدرجة الممتازة يعاني من إصابات عدة في صفوفه في الشهرين الأخيرين ما زاد من الشكوك حول إكمال الدوري المحلي لموسم 2020-2021.

وألغيت ثلاث مباريات في الدوري الإنكليزي في الأيام الأخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس بعد غد السبت لوجود إصابات عدة في صفوف الأخير.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم.

ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.