لامبارد راض وأخطاء دي خيا محل حديث سولشار

وكان مدرب تشيلسي فرانك لامبارد راضياً تماماً عن أداء فريقه، قائلاً بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "لا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك من لاعبي فريقي... كنا في قمة عطائنا وعندما غيروا طريقة لعبهم (في نهاية الشوط الأول نتيجة إصابة المدافع الإيفواري إيريك بايلي ودخول المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال)، أصبحنا أفضل. أنا فخور بهذا الأداء".

واعتبر لامبارد أن فريقه سيخوض الآن "مباريات نهائية. اثنتان في الدوري ثم أرسنال (في نهائي الكأس). نريد الفوز بأشياء. المباريات الثلاث (المتبقية) لن تحدد التقدم الذي حققناه لكننا على مسار تحقيق المطلوب".

أما نظيره النرويجي أولي غونار سولشار، فتطرق إلى هفوتي دافيد دي خيا متوقعاَ أن لا يؤثر ما حصل على معنويات الحارس الإسباني "القوي ذهنياً. يدرك بأن عليه انقاذ 100 بالمئة من المحاولات، لكن هذه هي كرة القدم. اتخذت القرار بإشراكه وهو كان جاهزاً للمشاركة".

جيرو.. مواجهة أرسنال ستكون خاصة

أعرب جيرو عن سعادته بالتسجيل والتأهل إلى النهائي، قائلاً بحسب ما نقلت عنه "بي بي سي" إنه "قلت للشبان حبذا لو بإمكاني الفوز بـ(كأس) أخرى. ستكون الخامسة لي في كأس إنكلترا".

وعن مواجهته فريقه السابق أرسنال، قال جيرو "ستكون مباراة كبيرة ضد أرسنال، وتحمل لحظة خاصة بالنسبة لي. لعبنا بشكل جيد ونريد الآن إنهاء الدوري في المركز الثالث".



