كاراغر: يمكن إقامة كأس انكلترا بعد انتهاء الدوري

وتأهلت ثماني من فرق الدوري الممتاز لدور الثمانية وكان من المقرر إقامة مباريات هذا الدور يومي 21 و22 من مارس آذار الماضي قبل تعليق النشاط الرياضي في البلاد بسبب الأزمة الصحية العالمية جراء فيروس كورونا.

وكتب كاراغر في عموده في صحيفة تليجراف ”أتمنى أن يعاد ترتيب كأس انجلترا هذا الموسم على غرار المراحل الأخيرة من كأس العالم على أن تقام جميع المباريات المتبقية بعد انتاء الدوري الممتاز.“

وأضاف كاراغر ”يمكن إقامة مباريات دور الثمانية يومي الجمعة والسبت بعد أخر بداية أسبوع في الدوري الممتاز. بعد ذلك وفي منتصف الأسبوع يمكن إقامة مباراتي قبل النهائي ثم النهائي بعد ذلك. وبهذا يتم استكمال البطولة في ثمانية أيام.“