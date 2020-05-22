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الدوري الألماني
كأس الاتحاد الإنكليزي

كاراغر: يمكن إقامة كأس انكلترا بعد انتهاء الدوري

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قال جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق إنه من الممكن إقامة مباريات أخر ثلاث جولات متبقية في كأس انجلترا لكرة القدم بعد انتهاء موسم الدوري الانجليزي الممتاز للعبة الشعبية على أن تقام المباريات السبع المتبقية في الكأس خلال ثمانية أيام.

Reuters

وتأهلت ثماني من فرق الدوري الممتاز لدور الثمانية وكان من المقرر إقامة مباريات هذا الدور يومي 21 و22 من مارس آذار الماضي قبل تعليق النشاط الرياضي في البلاد بسبب الأزمة الصحية العالمية جراء فيروس كورونا.

وكتب كاراغر في عموده في صحيفة تليجراف ”أتمنى أن يعاد ترتيب كأس انجلترا هذا الموسم على غرار المراحل الأخيرة من كأس العالم على أن تقام جميع المباريات المتبقية بعد انتاء الدوري الممتاز.“

وأضاف كاراغر ”يمكن إقامة مباريات دور الثمانية يومي الجمعة والسبت بعد أخر بداية أسبوع في الدوري الممتاز. بعد ذلك وفي منتصف الأسبوع يمكن إقامة مباراتي قبل النهائي ثم النهائي بعد ذلك. وبهذا يتم استكمال البطولة في ثمانية أيام.“

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