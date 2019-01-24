كأس إنكلترا: أرسنال-مانشستر يونايتد في نهائي مبكر

اعتبر مدرب أرسنال الإسباني أوناي إيمري بأن مواجهة فريقه لمانشستر يونايتد في الدور الرابع من كأس إنكلترا لن تكون سهلة بعد جعل مدرب الأخير النروجي أولي غونار سولسكاير فريقه "أكثر خطورة" منذ توليه الاشراف عليه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ويلتقي الفريقان على ملعب الامارات في لندن في افتتاح الدور الرابع الجمعة في نهائي مبكر.

ويحمل الفريق اللندني الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 13 لقبا آخرها الموسم قبل الماضي (2016-2017)، بفارق لقب واحد أمام مانشستر يونايتد آخرها موسم 2015-2016 علما بانه خسر أيضا نهائي العام الماضي أمام تشلسي صفر-1.

وتعادل الفريقان 2-2 على ملعب أولد ترافورد في كانون الأول/ديسمبر الماضي قبل أيام قليلة من إقالة مورينيو لكن الفريق حقق سبعة انتصارات تواليا منذ ان تولى سولسكاير، مهاجمه السابق، تدريبه بينها ستة انتصارات في الدوري المحلي وواحد في مسابقة الكأس.

وأشاد إيمري بمستوى مانشستر يونايتد بإشراف سولسكاير بقوله "انه فريق مختلف.اللاعبون هم ذاتهم لكنهم يقدمون عروضا قوية الآن".

وتابع "لقد شاهدتم مبارياتهم الأخيرة، كل لاعب يملك ثقة أكبر بالنفس ويقدمون عروضا قوية والآن أصبحوا أكثر خطورة".

وأوضح "بالنسبة الينا الأمر هام لأننا سنخوض إختبارا قويا في هذه المسابقة".

وتلقى أرسنال ضربة قوية بإصابة ظهيره الأيمن الإسباني هكتور بيليرين في الرباط الصليبي ضد تشلسي السبت الماضي وسيغيب عن الملاعب لمدة أقصاها تسعة أشهر لينضم الى مصابين آخرين في الفريق ما حدا بإيمري الى القول "أعتقد بأننا عانينا كثيرا من الإصابات القوية في الأشهر الأخيرة مع أمثال داني ويلبيك وروب هولدينغ والآن بيليرين. لكنها كرة القدم ويتعين علينا ان نتأقلم مع ذلك".

ويخوض تشلسي، حامل اللقب 8 مرات آخرها الموسم الماضي، إختبارا سهلا أمام شيفيلد ونزداي من الدرجة الاولى على ملعب ستامفورد بريدج في مباراة قد تشهد خوض مهاجمه الجديد الأرجنتيني غونزالو هيغواين اول مباراة رسمية له بعد انتقاله اليه على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

أما توتنهام شريك تشلسي في المركز الثالث على لائحة الأندية الأكثر تتويجا في المسابقة فيلعب مع جاره كريستال بالاس في غياب أكثر من لاعب أساسي في صفوفه أبرزهم هدافه هاري كاين وديلي الي.

أما مانشستر سيتي المتوج بخمسة ألقاب آخرها موسم 2010-2011 والذي بلغ الاربعاء نهائي كأس الرابطة بتخطيه بورتون البيون 10-صفر في مجموع المباراتين، فيلتقي مع ضيفه بيرنلي.

وهنا البرنامج

الجمعة

أرسنال - مانشستر يونايتد بريستول سيتي - بولتون واندررز

السبت

سوانسي سيتي - جيلينغهام ويمبلدون - وست هام شروزبوري - ولفرهامبتون ميلوول- إيفرتون برايتون - وست بروميتش ألبيون أكرينغتون - دربي كاونتي دونكاستر - أولدهام نيوكاسل - واتفورد ميدلزبره - نيوبورت مانشستر سيتي - بيرنلي بورتسموث - كوينز بارك رينجرز

الأحد

تشلسي - شيفيلد ونزداي كريستال بالاس - توتنهام



الاثنين