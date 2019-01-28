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كأس آسيا - الإمارات 2019
كأس الاتحاد الإنكليزي

قرعة كأس الاتحاد الإنكليزي: نهائي مبكر بين تشيلسي ومانشستر يونايتد

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أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم التي سحبت الإثنين عن مواجهة مبكرة بين تشيلسي حامل اللقب ومانشستر يونايتد الوصيف.

AFP


وستكون هذه المواجهة، الوحيدة المهمة التي تجمع بين ناديين من الدرجة الممتازة، عبارة عن إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي فاز فيه تشيلسي بهدف وحيد لنجمه البلجيكي إدين هازار من ركلة جزاء.

وتأهل يونايتد إلى ثمن النهائي بفوزه على أرسنال 3-1، بقيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق النرويجي أولي غونار سولسكاير، فيما بلغ تشيلسي الدور ذاته على حساب شيفيلد ونزداي (3-صفر).

وسينتظر مانشستر سيتي بطل الدوري المباراة المعادة في الدور الرابع بين ميدلزبره من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) ونيوبورت كاونتي من الثالثة لمعرفة خصمه في ثمن النهائي.

وهنا قرعة الدور ثمن النهائي:

بريستول (أولى) - شروزبره (ثانية) أو وولفرهامبتون
ويمبلدون (ثانية) - ميلوول (أولى)
دونكاستر (ثانية) - كريستال بالاس
ميدلزبره (أولى) أو نيوبورت (ثالثة) - مانشستر سيتي
تشيلسي - مانشستر يونايتد
سوانسي (أولى) - بارنيت (هاو) أو برنتفورد (أولى)
بورتسموث (ثانية) أو كوينز بارك رينجرز (أولى) - واتفورد
برايتون أو وست بروميتش (أولى) - دربي كاونتي (أولى)

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