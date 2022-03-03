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كأس الاتحاد الإنكليزي

قرعة ربع النهائي تضع تشيلسي في ضيافة ميدلزبره

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أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي التي سُحبت الخميس تشيلسي، ثالث الدوري الممتاز، في ضيافة ميدلزبره ثامن دوري الـ"تشامبيونشيب" الذي أقصى ناديين كبيرين من المسابقة.

Reuters

وفجّر ميدلزبره مفاجأتين مدويتين في المسابقة عندما أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الرابع بالفوز عليه على ملعب "أولد ترافورد" 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ثم بضيفه توتنهام 1-صفر بعد التمديد في ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة واحدة بين أندية الدوري الممتاز حيث يحل مانشستر سيتي المتصدر ضيفًا على ساوثهامبتون في مهمة لا تخلو من صعوبة، خصوصًا وأن الأخير أطاح بوست هام يونايتد 3-1 من ثمن النهائي.

ويلعب ليفربول، ثاني البريمرليغ وبطل كأس الرابطة مع الفائز من المواجهة الختامية للدور ثمن النهائي الإثنين المقبل بين ممثلي الـ"تشامبيونشيب" هادرسفيلد ونوتنغهام فوريست الذي جرد ليستر سيتي من اللقب.

ويلعب كريستال بالاس مع الفائز من المواجهة المقررة لاحقًا بين إيفرتون وبورهام وود (المستوى الخامس).

وتقام المباريات في 19 و20 آذار/مارس الحالي.

وهنا قرعة ربع النهائي:

  • كريستال بالاس - إيفرتون أو بورهام وود
  • نوتنغهام فوريست أو هادرسفيلد - ليفربول
  • ميدلزبره - تشيلسي
  • ساوثهامبتون - مانشستر سيتي                                                     
ميدلزبره كأس الاتحاد الإنكليزي تشيلسي
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