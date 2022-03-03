قرعة ربع النهائي تضع تشيلسي في ضيافة ميدلزبره

وفجّر ميدلزبره مفاجأتين مدويتين في المسابقة عندما أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الرابع بالفوز عليه على ملعب "أولد ترافورد" 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ثم بضيفه توتنهام 1-صفر بعد التمديد في ثمن النهائي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة واحدة بين أندية الدوري الممتاز حيث يحل مانشستر سيتي المتصدر ضيفًا على ساوثهامبتون في مهمة لا تخلو من صعوبة، خصوصًا وأن الأخير أطاح بوست هام يونايتد 3-1 من ثمن النهائي.

ويلعب ليفربول، ثاني البريمرليغ وبطل كأس الرابطة مع الفائز من المواجهة الختامية للدور ثمن النهائي الإثنين المقبل بين ممثلي الـ"تشامبيونشيب" هادرسفيلد ونوتنغهام فوريست الذي جرد ليستر سيتي من اللقب.

ويلعب كريستال بالاس مع الفائز من المواجهة المقررة لاحقًا بين إيفرتون وبورهام وود (المستوى الخامس).

وتقام المباريات في 19 و20 آذار/مارس الحالي.

وهنا قرعة ربع النهائي: