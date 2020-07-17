غوارديولا يمتدح أرتيتا

وترك أرتيتا منصبه كمساعد غوارديولا في سيتي ليتولى تدريب آرسنال خلفا لمواطنه الإسباني أوناي إيمري قبل فترة الأعياد بوقت قصير، ومنذ ذلك الحين تطورت طريقة لعب الفريق الذي يسعى للتأهل للدوري الأوروبي.

وعقب الفوز منتصف الأسبوع على البطل ليفربول، طالب أرتيتا بدعم مالي في فترة الانتقالات المقبلة لقيادة آرسنال لمنافسة الأندية الكبرى الموسم المقبل.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ”أرى كيف يحتفلون بالأهداف وقتالهم على كل كرة. بدأ اللاعبون في صنع شيء مميز للنادي".

” آرسنال كان أحد أندية القمة في الكرة الإنكليزية في آخر 20 و 30 عاما. أثق تماما في أن (أرتيتا) الشخص المناسب لإعادة الفريق للمركز الذي كان يحتله بين الكبار. عندما يدعمه النادي فلا يوجد شخص أفضل من أرتيتا للقيام بهذه المهمة.

”أشعر أنه يصنع شيئا فريدا ومميزا للنادي. إذا سانده النادي واستثمر الكثير من الأموال في التعاقد مع اللاعبين الذي يريدهم (أرتيتا)، سيقود الفريق للمنافسة على الألقاب السنوات المقبلة“.

وقال غوارديولا إن الحارس التشيلي كلاوديو برافو، الذي عادة ما ينوب عن الحارس الأساسي إيدرسون في مسابقات الكؤوس المحلية، سيغيب عن مباراة الغد أمام آرسنال في الكأس بداعي للإصابة.

وأضاف المدرب الإسباني ”سيخوض إيدرسون المباراة. كلاوديو يعاني من إصابة طفيفة. في الأيام القليلة الماضية لم يكن بديلا. يعاني من مشاكل عضلية ولا يمكنه اللعب غدا“.