طقوس جديدة للاحتفال بكأس إنكلترا

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، قبل نحو شهر من المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد في 18 أيار/مايو المقبل، أن القرار يأخذ في الاعتبار اللاعبين الذين لا يشربون الكحول لأسباب دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد السن القانونية للقيام بذلك.

وجاء في البيان الذي أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، أن "الفرق الفائزة ستمنح زجاجة خالية من الكحول لاحتفالاتها في مسابقات الاتحاد الإنكليزي، بدءاً من نهائي كأس الاتحاد هذا العام".

وأوضح الاتحاد أن الخطوة تأتي في إطار "الاندماج"، وتهدف "الى احترام خصوصية اللاعبين والمجتمعات التي تحظر تناول الكحول، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة ".

