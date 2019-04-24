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دوري أبطال أوروبا
كأس الاتحاد الإنكليزي

طقوس جديدة للاحتفال بكأس إنكلترا

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سينال الفائز بكأس انكلترا التي تقام مباراتها النهائية الشهر المقبل، زجاجة خالية من الكحول، احتراماً لمعتقدات اللاعبين، وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي.

Reuters

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، قبل نحو شهر من المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد في 18 أيار/مايو المقبل، أن القرار يأخذ في الاعتبار اللاعبين الذين لا يشربون الكحول لأسباب دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد السن القانونية للقيام بذلك.

وجاء في البيان الذي أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، أن "الفرق الفائزة ستمنح زجاجة خالية من الكحول لاحتفالاتها في مسابقات الاتحاد الإنكليزي، بدءاً من نهائي كأس الاتحاد هذا العام".

وأوضح الاتحاد أن الخطوة تأتي في إطار "الاندماج"، وتهدف "الى احترام خصوصية اللاعبين والمجتمعات التي تحظر تناول الكحول، بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة ". 
 

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