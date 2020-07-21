سولشار: دي خيا "القوي" لا يتعرض لأي ضغط إضافي

وأخطأ دي خيا (29 عاما) في التعامل مع هدف تشيلسي الأول عن طريق أوليفييه جيرو يوم الأحد ثم سمح بتسديدة يمكن إبعادها من ميسون ماونت بدخول مرماه ليخسر يونايتد 1-3 ويودع مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.

وتسبب هذا الأمر بمطالبة البعض باستبعاد دي خيا من التشكيلة، لكن سولشار قال إن يونايتد، الذي ينافس على إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن يركز على مواجهة وست هام يونايتد يوم الأربعاء.

وأبلغ سولشار الصحفيين ”هذا لن يكون مؤتمرا صحفيا عن دي خيا، نحن سنواصل دعمه. ديفيد يتحلى بقوة ذهنية كافية لمعرفة أن عمله يتعلق بالمران بقوة والاستعداد للمباريات“.

وأضاف ”تعرضنا في النادي لبعض الانتكاسات، وخسرنا مباريات كبيرة قبل ذلك واجتزنا ذلك وقدمنا مستويات مميزة. هذا ما يجب أن نفعله الآن.. لن نتحدث عن أشخاص حتى لا يشعر أي شخص أننا نفرض الضغط عليه“.

ويستطيع يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة أن يتقدم بثلاث نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الرابع إذا فاز على وست هام قبل أن يلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.