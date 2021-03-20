ساوثهامبتون يصعد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

أقيمت المباراة على ملعب "دين كورت" وافتتح ساوثهامبتون التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق المالي موسى دجينيبو قبل أن يضيف ناتان ريدموند هدفين في الدقيقتين 45 و59 على التوالي.

وانتظر ساوثهامبتون الدقيقة 37 لافتتاح التسجيل عبر المالي موسى دجينيبو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من ريدموند، قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ.

وعزز تشي أدامز تقدم ساوثهامبتون بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة بيد أنه ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" بداعي التسلل على ستيوارت الذي مرر له الكرة (53).

ولم يتأخر ساوثهامبتون في هز الشباك مجددا ونجح بعد 6 دقائق عندما استغل ريدموند كرة مرتدة من القائم الأيمن إثر تسديدة قوية لأرمسترونغ من حافة المنطقة، فتابعها زاحفة بيمناه من داخلها على يمين الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش (59).

وكرر ساوثهامبتون إنجازه في المسابقة موسم 2017-2018 عندما بلغ دور الاربعة قبل ان يخسر صفر-2 امام تشيلسي الذي توج باللقب لاحقا على حساب مانشستر يونايتد 1-صفر.

وتوج ساوثهامبتون بلقب المسابقة مرة واحدة في تاريخه وكانت عام 1976 عندما تغلب على مانشستر يونايتد 1-صفر، وخسر النهائي ثلاث مرات اعوام 1900 و1902 و2003.