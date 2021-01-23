ساوثهامبتون يجرد أرسنال من اللقب ويصعد لثمن النهائي

أقيمت المباراة على ملعب سينت ماري معقل ساوثهامبتون، الذي تمكن من حسم انتصاره بهدف سجله مدافع أرسنال، البرازيلي غابرييل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24.

وحاول فريق المدفعجية أن يستعيد التوازن ويعود إلى اللقاء إلا أن محاولاته لم تكلل بالنجاح حتى بعد أن دفع مدرب الفريق ميكيل أرتيتا ببعض لاعبيه الأساسيين في الشوط الثاني أمثال الفرنسي ألكسندر لاكازيت ونجم الفريق الصاعد بوكايو ساكا.

يذكر أن أرسنال هو حامل لقب المسابقة، وذلك عندما تغلب على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية الذي أقيم في الأول من آب/أغسطس العام الماضي.

تفاصيل المباراة

وفيما طرأت تغييرات على تشكيلة ارسنال، دفع مدرب ساوثهامبتون النمساوي رالف هازنهوتل بتشكيلة قوية على ملعبه، وشارك مهاجمه داني اينغز بعد عودته من إصابة عضلية بفخذه وإصابته بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب المهاجم السابق لأرسنال ثيو والكوت.

وأجرى أرتيتا سبعة تغييرات على تشكيلة ارسنال التي فازت على نيوكاسل 3-صفر الاثنين في الدوري.

وفرض ساوثهامبتون موعدا في الدور الخامس مع ولفرهامبتون واندررز المتأهل الجمعة.

وكان ساوثهامبتون الذي لم يفز من قبل على أرسنال في الكأس، الطرف الأفضل في الشوط الأول، في ظل طقس مشمس في شتاء الساحل الجنوبي في إنكلترا.

وسُجِّل هدف المباراة الوحيد بعد خسارة لاعب وسط أرسنال المصري محمد النني الكرة، ومن كرة عرضية داخل المنطقة ارتدت من غابريال في شباك حارسه الالماني برند لينو.

وهذه المرة الاولى تهتز شباك ارسنال منذ 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي ضد تشيلسي في الدوري.

وفي الشوط الثاني، تحسن أرسنال لكن محاولات إيدي نيكيتياه والإيفواري نيكولا بيبيه باءت بالفشل. وكان البديل لاكازيت قريباً من ترجمة تمريرة البديل الآخر ساكا، بيد ان فريق شمال لندن عاد خائبا من المدينة الساحلية.

وخلافا لتراجعه في الدوري بشكل كبير في السنوات الاخيرة، كان أرسنال قد احرز مسابقة الكأس أربع مرات في آخر سبع سنوات.

ويعود فريق أرتيتا الى ساوثهامبتون لخوض مواجهة الدوري الثلاثاء، ويحاول متابعة صحوته التي رفعته إلى المركز العاشر بعد بداية كارثية.

وتبرز مباراة القمة في هذا الدور بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول الأحد.