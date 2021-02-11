ساوثهامبتون وتشيلسي إلى ربع نهائي كأس إنكلترا

وافتتح هداف ساوثهامبتون داني إينغز التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما سدد كرة صوب مرمى الحارس جون رودي الذي تصدى لها لكنها عادت وارتطمت بقدم إينغز ودخلت الشباك (49).

وأضاف ستيوارت أرمسترونغ الهدف الثاني بعد سوء تفاهم بين رودي ولاعب وسطه البلجيكي لياندر دندونكر أواخر المباراة (90).

وأكمل تشيلسي عقد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه بارنسلي بهدف وحيد.

وأجرى مدرب تشيلسي الألماني توماس توخيل 10 تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة ومنح الفرصة للاعبين عدة غابوا عن المشهد في الآونة الأخيرة وأبرزهم الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا والجناح المغربي حكيم زياش والأميركي كريستيان بوليسيتش والإسكتلندي الشاب بيلي غيلمور.

ووجد الفريق اللندني صعوبة في اختراق دفاع أصحاب الأرض وانتظر حتى الدقيقة 64 ليسجل له المهاجم تامي أبراهام هدفه الوحيد إثر تمريرة من ريس جيمس.

وسحبت قرعة الدور ربع النهائي وأسفرت عن المواجهات التالية:

بورنموث - ساوثهامبتون

إيفرتون - مانشستر سيتي

ليستر سيتي - مانشستر يونايتد

تشيلسي - شيفيلد يونايتد

تقام مباريات هذا الدور يومي 20 و21 أذار/مارس المقبل.



