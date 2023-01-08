ديربي كاونتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي

من قبل beIN SPORTS January 8, 2023 15:49 تأهل ديربي كاونتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي بعد تخطيه بارنسلي 3-0 الأحد.