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كأس الاتحاد الإنكليزي

ديربي كاونتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي

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تأهل ديربي كاونتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي بعد تخطيه بارنسلي 3-0 الأحد.

Reuters

 فيما ستعاد مواجهة بريستول سيتي وسوانزي سيتي بعد تعادلها 1-1.

 

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