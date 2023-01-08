ديربي كاونتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي من قبل beIN SPORTS January 8, 2023 15:49 تأهل ديربي كاونتي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي بعد تخطيه بارنسلي 3-0 الأحد. Reuters فيما ستعاد مواجهة بريستول سيتي وسوانزي سيتي بعد تعادلها 1-1. كأس الاتحاد الإنكليزي ديربي كاونتي السابق تشلسي لتجاوز أزماته أمام مانشس اقرأ التالي - آخر الأحداث January 8, 2023 15:49 ديربي كاونتي إلى الدور الرابع January 8, 2023 08:29 تشلسي لتجاوز أزماته أمام مانشستر سيتي January 7, 2023 23:05 ليفربول يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد January 7, 2023 15:42 ليستر وتوتنهام إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد January 7, 2023 09:15 ليفربول من أجل استعادة توازنه January 6, 2023 22:39 يونايتد يصعد إلى رابع أدوار كأس الاتحاد الإنكليزي January 6, 2023 10:21 مانشستر يونايتد لمتابعة نتائجه الجيدة أمام إيفرتون November 28, 2022 21:38 قرعة كأس الاتحاد الإنكليزي تضع سيتي بمواجهة تشلسي May 14, 2022 21:06 مراسم تتويج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي May 14, 2022 20:01 ليفربول يكرّس عقدة النهائي ويتوّج بكأس الاتحاد