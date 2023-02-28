تن هاغ يزيح الكأس جانباً ويركز على المهمة القادمة

وأنهى يونايتد صياماً عن الألقاب دام 6 سنوات منذ أن توج بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عام 2017.

بيد أن الاحتفالات بإحراز اللقب كانت قصيرة حيث بدأ تن هاغ يعد العدة لإحراز المزيد.

ويستقبل مانشستر يونايتد وست هام على ملعبه "أولد ترافورد" في الدور الخامس من مسابقة كأس إنكلترا الأربعاء قبل أن يواجه ريال بيتيس الإسباني في الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي وذلك بعد أن أطاح برشلونة المدجج بالنجوم في الملحق الأسبوع الماضي.

وعاد تن هاغ وكتيبته إلى التدريبات بعد 19 ساعة من التتويج وعندما سُئل المدرب عما إذا كان هناك ثمة احتفالات أخرى أجاب "كلا، لا شيء، يجب العودة إلى العمل".

وأضاف "بطبيعة الحال لا يزال اللاعبون يملكون الحماس واحتفلوا باللحظة، لكن عادت الامور الى طبيعتها الاثنين من خلال العودة الى التمارين وهذا ما يجب القيام به. اللاعبون الذين حصلوا على دقائق اقل خاضوا حصة تدريبية جيدة".

قد يلجأ تن هاغ إلى إجراء بعض التبديلات على تشكيلته لمواجهة وست هام وسط ضغط المباريات وقال في هذا الصدد "دعوني أكون واضحاً، لم نفز بكأس الرابطة بفضل 11 لاعبا، لقد فزنا بفضل المجموعة بأكملها".

وتابع "أعتقد أن التشكيلة في غاية الأهمية، أنا مدرك تماماً بأني استطيع الاعتماد على أي لاعب وسيكون جاهزاً لتحمل المسؤولية".