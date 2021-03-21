تشيلسي يواصل نجاحه بقيادة توخيل وحكيم زيّاش يسجل



وببلوغه نصف نهائي مسابقة الكأس الذي تقام قرعته مساء بين استراحة شوطي مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، حافظ البلوز على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الرابعة عشرة توالياً منذ وصول توخيل لخلافة فرانك لامبارد.

ولحق النادي اللندني بمانشستر سيتي وساوثهامبتون اللذين بلغا دور الأربعة السبت.

وعانى تشيلسي لتخطي عقبة شيفيلد متذيل ترتيب الدوري الممتاز القادم من هزيمة مذلة بخماسية نظيفة على يد ليستر سيتي وذلك بعد 24 ساعة من التخلي عن مدربه المحبوب من الجماهير كريس وايلدر.

وافتتح رجال توخيل التسجيل في الدقيقة 24 بهدية من لاعب وسط شيفيلد أوليفر نوروود الذي حوّل تسديدة بن تشيلويل عن طريق الخطأ في مرمى حارسه آرون رامسدايل.

وكان هذا الهدف الفاصل بين الفريقين لدى دخولهما استراحة الشوطين، ثم بقيت النتيجة على حالها بعد عودة اللاعبين إلى الملعب رغم بعض الفرص الواضحة لتشيلسي إن كان عبر الأميركي كريستيان بوليزيتش أو مايسون ماونت وكالوم هادسون-أودوي.

وكاد تشيلسي أن يدفع ثمن عجزه أمام المرمى من فرصتين متتاليتين لشيفيلد عبر رأسية الإيرلندي ديفيد ماكغولدريك الذي أطاح بالكرة رغم أنه كان في المكان المناسب للتسجيل (67)، ثم الاسكتلندي أوليفر ماكبورني الذي اصطدم بتألق الحارس الإسباني كيبا أريثابالاغا (69).

وواصل شفيليد ضغطه في الدقائق الأخيرة وحصل على فرصتين عبر ماكغولدريك لكنه عجز عن إرسال الكرة في الشباك، لتنتهي المباراة لصالح المضيف اللندني الذي وجه الضربة القاضية لضيفه بإضافة الهدف الثاني عبر البديل المغربي حكيم زياش في الثواني الأخيرة إثر تمريرة من تشيلويل داخل المنطقة (3+90).