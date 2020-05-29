تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي



ونُشر في حساب المسابقة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الإنترنت مواعيد دور الثمانية ونصف النهائي والمباراة النهائية.

وسيكون ربع النهائي في السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل ونصف النهائي في الحادي عشر والثاني عشر من تموز/يوليو، أما المباراة النهائي فستكون في الأول من أب/ أغسطس 2020 أيضاً.

وقال الرئيس التنفيذي مارك بولينغهام: "يسعدنا الموافقة على موعد إعادة التشغيل المؤقت للمسابقة".



وقررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أمس الخميس استئناف مسابقتها الأهم الدوري الممتاز بدءاً من السابع عشر من الشهر المقبل.

وتوقفت النشاطات الرياضية في إنكلترا ومعظم دول العالم في أذار/مارس الفائت إثر المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وباستثناء ليفربول فإن معظم الفرق الكبرى وصلت لربع نهائي كأس الاتحاد مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي.