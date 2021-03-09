وفاق سطيف في مواجهة صعبة أمام أورلاندو بايرتس من قبل beIN SPORTS March 9, 2021 21:19 3:19 دقيقة يستعد وفاق سطيف لمواجهةِ منافسه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي ، مراسلنا حسين بوصالح يوافينا في هذا التقرير بالمزيد حول تحضيراتِ الوفاق لمواجهة منافسِه في غانا بسبب إكراهات كورونا. تقارير إخبارية كأس الاتحاد الأفريقي وفاق سطيف -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة وفاق سطيف في مواجهة صعبة أمام أورلاندو بايرتس 0:41 دقيقة هاريس يُقصي فافرينكا ويبلغ الدور الثاني باقتدار 0:34 دقيقة غاي: "باريس سان جيرمان لن يتهاون أمام برشلونة" 0:45 دقيقة تييم سعيد بترشيحه للفوز بجائزة لوريوس 0:31 دقيقة سفيتولينا تودع بطولةَ دبي المفتوحة للتنس 3:25 دقيقة الجزيري يؤكد صعوبة تجاوز الدور الأول 4:05 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:25 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 3:00 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 1:13 دقيقة الجزيري يعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر إكسون موبيل