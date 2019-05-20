ويدين الفريق المغربي بفوزه إلى مهاجمه التوغولي لابا كودجو الذي سجل الهدف الوحيد في المواجهة في الدقيقة 94.
وتقام مباراة الإياب في استاد برج العرب يوم 26 أيار/مايو الحالي.
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نهضة بركان والزمالك - تفاصيل المباراة وهدف نهضة بركان
نهضة بركان والزمالك | نهاية المباراة بفوز نهضة بركان على الزمالك 1-صفر في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الافريقي
دق 94 نهضة بركان والزمالك | لابا كودجو يضرب حصون الزمالك بهدف قاتل (1-صفر)
دق 89 نهضة بركان والزمالك | حارس الزمالك، عمر صلاح، يواصل التألق في هذه المواجهة
دق 78 نهضة بركان والزمالك | "كهربا" يسدد وكرته فوق العارضة
دق 68 نهضة بركان والزمالك | "كهربا" ينفرد بالحارس لكنه يضيع طريق الشباك
دق 60 نهضة بركان والزمالك | التونسي حمدي النقاز يتحصل على بطاقة صفراء ليغيب عن تشكيلة الزمالك في موقعة الإياب رفقة المهاجم عمر السعيد
دق 57 نهضة بركان والزمالك | محمود "كهربا" بازدواجية رائعة كاد يفتتح التسجيل للفريق المصري
نهضة بركان والزمالك | عودة المباراة في شوطها الثاني
نهضة بركان والزمالك | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
دق 42 نهضة بركان والزمالك | القائم مرة أخرى يتعاطف مع الزمالك أمام محاولة لابا كودجو
دق 34 نهضة بركان والزمالك | عمر السعيد يصوب لكن كرته كانت بعيدة نسبياً عن شباك الفريق المغربي
دق 18 نهضة بركان والزمالك | تصويبة رائعة من التوغولي لابا كودجو
دق 15 نهضة بركان والزمالك | القائم والحارس عمر صلاح يمنعان هدفاً محققاً للفريق المغربي
دق 9 نهضة بركان والزمالك | نهضة بركان كان قريباً من تسجيل الهدف الأول بواسطة اللاعب دايو
دق 4 نهضة بركان والزمالك | المدافع محمود علاء اقترب من افتتاح التسجيل للزمالك
نهضة بركان والزمالك | بداية المباراة في الملعب البلدي لبركان
التشكيلة الأساسية للفريقين: