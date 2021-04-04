متابعة: مازن الريس

وانتهت مباراة نهضة بركان المغربي أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بالتعادل السلبي دون أهداف يوم الأحد في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية).

وصار رصيد نهضة بركان (4 نقاط في المركز الثالث) خلف شبيبة القبائل (5) والمتصدر قطن سبور الكاميروني (6)، بينما يحتل نابسا الزامبي المركز الأخير (1).

وانتصر قطن سبور اليوم الأحد على نابسا بهدف دون رد.



التغطية الخاصة لمباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل

(90) ضغط كبير من نهضة بركان لكن دفاع شبيبة القبائل يقاتل.

(86) يوسف زغيدي يسدد كرة قوية لكنها طائشة لتعلو مرمى شبيبة القبائل.

(77) شبيبة القبائل يفتقد لخدمات مليك رياح عقب طرده إثر تلقي الإنذار الأصفر الثاني.

(68) دايو يضيع بطريقة غريبة على نهضة بركان فرصة الهدف الأول.

(66) بنشعيرة يجرب المباغتة بتسديدة من بعيد تنحرف عن مرمى نهضة بركان.

(54) أخطر فرص المباراة من ضربة رأس لحمدي العشير تجاور المرمى.

خمس دقائق على بداية الشوط الثاني وتمركز لاعبي شبيبة القبائل الجيد يحرم المضيف من تشكيل أي خطورة تذكر.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

(43) بدر الدين كاد يستغل تأخر دفاع نهضة بركان بإبعاد كرة داخل منطقة الجزاء ويفتتح التسجيل قبل أن يرد عشير بهجمة مرتدة تنتهي خطورتها في اللحظة الأخيرة ليستمر التعادل السلبي.

(40) هجمة مرتدة تنتهي عند حدود التمركز الجيد لأسامة بينبوت حارس شبيبة القبائل.

(34) زهير لعروبي يتألق ويحرم شبيبة القبائل من الهدف الأول.

أداء شبيبة القبائل يتحسن في الدقائق الماضية ويبدأ في تشكيل الخطورة على نهضة بركان بعد مرور 30 دقيقة على انطلاق المباراة.