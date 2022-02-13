وقدم الفريق البرتقالي شوطاً أولاً مميزاً حيث سيطر بشكل مطلق على المجريات مستغلاً فارق الخبرة مع الضيوف.

وترجم "البراكنة" سيطرتهم بثلاثية، إذ افتتح معاد فكاك التسجيل بعدما انفرد وسدد في قلب المرمى إثر تمريرة طويلة من المدافع البوركيني ايسوفو دايو (18)، وضاعف فكاك النتيجة بمتابعته عرضية الكونغولي الديمقراطي شادراك لوكومب في الشباك (20).

وبعدما أهدر الفريق المغربي عدة فرص، عزز الشرقي البحري النتيجة بتسديدة قوية إثر كرة طويلة من عمر النمساوي (25).

وتراخى لاعبو النهضة مع انطلاق الشوط الثاني، ما سمح للفريق النيجري من تقليص النتيجة مرتين، الأولى عبر فيكتوريان أديبايور بتسديدة من داخل المنطقة بعد كرة مرتدة من المدافع المغربي اسماعيل المقدم (49)، ثم أضاف حسن بوبكار الهدف الثاني للضيوف بمتابعته الكرة في المرمى المشرع إثر عرضية من دو دومينيو (52).

واستعاد الفريق المضيف السيطرة وأضاف الهدف الرابع عبر لوكومب متابعاً عرضية دايو (65).

وأعاد العربي الناجي الفارق إلى ثلاثة أهداف من تسديدة على الطائر من داخل المنطقة (68).

واستغل أديبايور خطأ فادحاً من الدفاع المغربي لينفرد ويضيف الهدف الثالث للفريق النيجري من تسديدة خادعة (82).

وضمن المجموعة الرابعة أيضاً فاز سيمبا التنزاني على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري 3-1

باب أوسمان ساخو منح التقدّم لأصحاب الأرض منذ الدقيقة الثانية عشرة بطريقة رائعة غير أنّ أسيك ميموزا عادل النتيجة بواسطة ستيفان عزيز كاي في الدقيقة الستين.

وأعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء لصالح الفريق التنزاني ترجمها شوماري كابومبي إلى هدف ثان عند الدقيقة التاسعة والسبعين وبعيد ذلك بدقيقتين أضاف بيتر باندا الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

