وهي المرة الثانية التي يحرز خلالها نهضة بركان بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بعد نسخة 2020.

ورغم الفرص العديدة السانحة للتسجيل من الجانبين فقد عجز الفريقان عن توقيع الأهداف لينتهي الوقت الأصلي على نتيجة التعادل السلبي ويتمّ الاحتكام للوقت الإضافي.

وبادر الفريق المغربي بافتتاح النتيجة عبر يوسف الفحلي في الدقيقة 97 من ركلة جزاء.

إلاّ أنّ ثيمبينكوسي لورش أعاد المواجهة إلى نقطة الصفر بتوقيعه لهدف التعادل لمصلحة الفريق الجنوب إفريقي (117).

والتجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لممثل كرة القدم المغربية.