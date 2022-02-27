نهضة بركان يتطلع للفوز على ضيفه سيمبا التنزاني February 27, 2022 09:32 2:21 دقيقة في المغرب يتطلع نادي نهضة بركان للفوز على ضيفه سيمبا التنزاني محاولاً بذلك تصدر المجموعة الرابعة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي. ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد على قناة كأس الاتحاد الأفريقي نهضة بركان سيمبا التنزاني -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة النادي المصري يختتم استعداداته لمواجهة أوتوهو 2:21 دقيقة نهضة بركان يتطلع للفوز على ضيفه سيمبا التنزاني 3:09 دقيقة الاتحاد الليبي يرفع شعار البحث عن الانتصار الثاني 2:19 دقيقة بيراميدز المصري يستقبل الصفاقسي التونسي 1:16 دقيقة لودي يسجل ثنائية وأتلتيكو مدريد ينتصر 5:32 دقيقة مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على سانت إيتيان 3:28 دقيقة الوداد يتغلّب على الزمالك في قمّة أوفت بوعودها 3:48 دقيقة صن داونز يهزم الأهلي في عقر داره 1:12 دقيقة نافاس يصف ديربي الأندلس بالمباراة الفريدة 0:32 دقيقة أتلتيكو مدريد ينضم للمؤسسات المطالبة بإنهاء الصراع