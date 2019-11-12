وضمت المجموعة الأولى 3 أندية عربية هي نواديبو الموريتاني وبيراميدز المصري ومواطنه المصري البورسعيدي.

وعلى هامش عملية القرعة أعلن الاتحاد الإفريقي أن نهائي المسابقة سيكون من مباراة واحدة في ملعب لم يحدّد بعد.

في ما يلي المجموعات الأربعة لكأس الاتحاد الإفريقي:

المجموعة الأولى: نواديبو الموريتاني - رينيجرز النيجيري - بيراميدز المصري - المصري البروسعيدي.

المجموعة الثانية: بيدفيست الجنوب إفريقي - النصر الليبي - دجوليبا المالي - حورويا الغيني.

المجموعة الثالثة: نهضة بركان المغربي - موتيما بيمبي الكونغولي - زاناكو الزامبي - أدجوبي البينيني.

المجموعة الرابعة: سان بيدرو الإيفواري - حسنية أغادير - إينييمبا النيجيري - بارادو الجزائري.