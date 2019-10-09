أسفرت قرعة الدور الحاسم (الدور 32 مكرّر) المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي عن مواجهات متفاوتتة الصعوبة للأندية العربية.
ويشهد الدور الفاصل مشاركة سبعة فرق عربية بانتظار حسم مباراة إياب الدور الأول في دوري الأبطال بين الزمالك المصري، بطل كأس الاتحاد الموسم الماضي، وضيفه جينيراسيون السنغالي (1-2) المقرّرة في 24 الحالي.
والفرق السبعة هي نهضة بركان، وصيف بطل النسخة الأخيرة، وحسنية أغادير المغربيان، وبيراميدز والمصري البورسعيدي المصريان وبارادو الجزائري ونواذيبو الموريتاني والنصر الليبي، والأخيران خرجا خاليي الوفاض من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فيما تغيب الأندية التونسية عن الدور الفاصل.
ويلعب نهضة بركان مع فوسا جونيور من مدغشقر، ومواطنه حسنية أغادير مع غرين إيغلز النيجيري، فيما يلتقي بيراميدز مع يونغ أفريكانز التنزاني، والمصري البورسعيدي مع كوت دور إف سي من السيشل.
ويلتقي بارادو مع كمبالا سيتي الأوغندي، ونواذيبو مع تريانغل إف سي الزيمبابوي، والنصر مع برولاين الأوغندي.
وسيكون إيساي البنيني خصماً للزمالك أو جينيراسيون في حال خروج أحدهما خالي الوفاض من مسابقة دوري الأبطال.
وتقام مباريات الذهاب في 30 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، والإياب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
يذكر أن الدور النهائي من المسابقة سيقام من مباراة واحدة على غرار دوري الأبطال.
نتائج القرعة:
- حوريا كوناكري (غينيا) x بانداري (كينيا)
- يونغ أفريكانز (تنزانيا) x بيراميدز (مصر)
- إنييمبا (نيجيريا) x تي إس غالاكسي (جنوب إفريقيا)
- الخاسر من مباراة الزمالك (مصر) وجينيراسيون (السنغال) x إساي إف سي (بنين)
- أشانتي كوتوكو (غانا) x سان بيدرو (كوت ديفوار)
- كمبالا سيتي (أوغندا) x بارادو (الجزائر)
- غور ماهيا (كينيا) x موتيما بيمبي (الكونغو الديموقراطية)
- يو دي سونغو (موزامبيق) x بيديفيست (جنوب إفريقيا)
- دجوليبا (مالي) x إليكت سبور (تشاد)
- حسنية أغادير (المغرب) x غرين إيغلز (زامبيا)
- زاناكو (زامبيا) x كانو سبورت (غينيا الاستوائية)
- نهضة بركان (المغرب) x فوسا جونيور (مدغشقر)
- المصري البورسعيدي (مصر) x كوت دور إف سي (سيشل)
- رينجرز إينوغو (نيجيريا) x كارا (توغو)
- نواذيبو (موريتانيا) x تريانغل إف سي (زيمبابوي)
- النصر (ليبيا) x برولاين (أوغندا)