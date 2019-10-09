أسفرت قرعة الدور الحاسم (الدور 32 مكرّر) المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي عن مواجهات متفاوتتة الصعوبة للأندية العربية.

ويشهد الدور الفاصل مشاركة سبعة فرق عربية بانتظار حسم مباراة إياب الدور الأول في دوري الأبطال بين الزمالك المصري، بطل كأس الاتحاد الموسم الماضي، وضيفه جينيراسيون السنغالي (1-2) المقرّرة في 24 الحالي.

والفرق السبعة هي نهضة بركان، وصيف بطل النسخة الأخيرة، وحسنية أغادير المغربيان، وبيراميدز والمصري البورسعيدي المصريان وبارادو الجزائري ونواذيبو الموريتاني والنصر الليبي، والأخيران خرجا خاليي الوفاض من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فيما تغيب الأندية التونسية عن الدور الفاصل.

ويلعب نهضة بركان مع فوسا جونيور من مدغشقر، ومواطنه حسنية أغادير مع غرين إيغلز النيجيري، فيما يلتقي بيراميدز مع يونغ أفريكانز التنزاني، والمصري البورسعيدي مع كوت دور إف سي من السيشل.

ويلتقي بارادو مع كمبالا سيتي الأوغندي، ونواذيبو مع تريانغل إف سي الزيمبابوي، والنصر مع برولاين الأوغندي.

وسيكون إيساي البنيني خصماً للزمالك أو جينيراسيون في حال خروج أحدهما خالي الوفاض من مسابقة دوري الأبطال.

وتقام مباريات الذهاب في 30 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، والإياب في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يذكر أن الدور النهائي من المسابقة سيقام من مباراة واحدة على غرار دوري الأبطال.

نتائج القرعة: