مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل

معلومات البث المباشر لمباراة الرجاء وشبيبة القبائل

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لعراقة الفريقين وطموحاتهما الكبيرة للعودة لأجواء منصات التتويج القاري.

مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 4 وbeIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الرجاء وشبيبة القبائل أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

