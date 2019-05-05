البث المباشر لمباراة الزمالك ومضيفه النجم الساحلي في اياب نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي تتابعونه بجودة عالية على قنوات beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم متابعة مباراة الزمالك والنجم بجودة عالية ومن دون تقطيع على الانترنت من خلال زيارة الرابط التالي beIN CONNECT.

النقل الحي والتغطية المباشرة لمباراة الزمالك المصري والنجم الساحلي ستكون متاحة على الرابط التالي الزمالك x النجم.

مباراة النجم الساحلي والزمالك المصري مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الزمالك والنجم والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة النجم الساحلي x الزمالك المصري اليوم الأحد 5 - 5 - 2019 الساعة العاشرة بتوقيت مكمة المكرمة

الساعة التاسعة بتوقيت مصر

الساعة الثامنة بتوقيت تونس beIN SPORTS HD1

معلق مباراة الزمالك والنجم

القمة المنتظرة بين الزمالك ومضيفه النجم الساحلي سيعلق عليها الزميلين رؤوف خليف وعلي محمد علي.