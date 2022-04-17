مواجهة متكافئة بين المصري وضيفه نهضة بركان من قبل beIN SPORTS April 17, 2022 10:25 1:47 دقيقة يستقبل النادي المصري بالإسكندرية فريقَ نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تقارير إخبارية نهضة بركان المصري البورسعيدي -آخر الفيديوهات 2:30 دقيقة إشبيلية يستقبل ريال مدريد في قمة مرتقبة 3:06 دقيقة سان جيرمان يرفع شعار الفوز في كلاسيكو فرنسا 0:57 دقيقة الأرجنتين تواصل انتصاراتها في السلسلة العالمية 0:31 دقيقة جماهير مانشستر يونايتد تحتج على سوء النتائج 1:47 دقيقة مواجهة متكافئة بين المصري وضيفه نهضة بركان 3:28 دقيقة الوداد يحقق فوزاً ثميناً أمام شباب بلوزداد 4:34 دقيقة الأهلي يفوز ذهاباً على الرجاء 4:15 دقيقة لونس يحسم دربي الشمال على حساب ليل 0:32 دقيقة فالنسيا يخسر من أوساسونا 0:35 دقيقة بيترو أتلتيكو يكسب الأسبقية أمام ماميلودي صنداونز