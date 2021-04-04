موعد مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل

البث المباشر لمباراة الرجاء وبيراميدز اليوم الأحد 4 أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 4.

مشاهدة مباراة نهضة بركان وشبيبة القبائل في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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8️⃣ #TotalCAFCCC matches. 💯 anticipation.



There’s absolutely no time to blink today. 😉 pic.twitter.com/Iuc239FnQq — Total CAFCL - Total CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 4, 2021



