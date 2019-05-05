موعد البث المباشر لمباراة نهضة بركان والنادي الصفاقسي اليوم

مباراة نهضة بركان والصفاقسي اليوم الأحد 5 مايو في بث مباشر انطلاقاً من الساعة 19:00مساء بتوقيت مكة المكرمة، ستكون حماسية جدا سيما وانها الفرصة الاخيرة لنهضة بركان الساعي لتدارك خسارته ذهابا بهدفين دون رد وخطف بطاقة التاهل للنهائي، في المقابل يسعى الصفاقسي الى تأمين اسبقيته المريحة والعبور الى المباراة النهائية.

مباراة نهضة بركان والصفاقسي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

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