وستكون مباراة بيراميدز المصري ذات حسابة معقدة أمام ضيفه الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، خاصة وأنها قد تلعب دوراً مفصلياً في حسابات مباراة العودة.

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البث المباشر لمباراة بيراميدز والرجاء سيكون اليوم الأحد في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسنكون معكم في بث مباشر يغطي مباراة بيراميدز القادمة وأهم مباريات اليوم.

مباراة بيراميدز والرجاء – مباشر



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