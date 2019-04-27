موعد مباراة النادي الصفاقسي ونهضة بركان

البث المباشر لمباراة النادي الصفاقسي ونهضة بركان يوم الأحد 28 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 17:00 بتوقيت تونس والمغرب).

مباراة الصفاقسي ونهضة بركان ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الصفاقسي ونهضة بركان في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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