مشاهدة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، خاصة وأنّ الأول يملك شعبية جارفة في المغرب حاله كحال الزعيم الجزائري.

وفرضت مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لعراقة الفريقين وطموحاتهما الكبيرة للعودة لأجواء منصات التتويج القاري.



ويبحث الرجاء "العالمي" عن العودة لملامسة الألقاب القارية من بوابة كأس الاتحاد الإفريقي بعدما حصد اللقب في 2018.

مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 4 وbeIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الرجاء وشبيبة القبائل أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.



التشكيلة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي

التشكيلة الرسمية لنادي شبيبة القبائل